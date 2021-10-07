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«إتصالات الشيوخ» تطالب بتعميم تجربة «الإبداع الرقمي» في كل الجامعات

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«إتصالات الشيوخ» تطالب بتعميم تجربة «الإبداع الرقمي» في كل الجامعات «إتصالات الشيوخ» تطالب بتعميم تجربة «الإبداع الرقمي» في كل الجامعات

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طالب النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والاتصالات بمجلس الشيوخ، جامعات بتعميم تجربة إنشاء مركز الإبداع الرقمي، أسوة بما أعلنته جامعة طنطا بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد النائب في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم، على أهمية هذه النوعية من المراكز التي تسهم في دعم توجه الدولة نحو التحول الرقمي، ووجود خريجين مؤهلين لسوق العمل وفقا لمتطلبات المرحلة الراهنة في ظل التطور التكنولوجي.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مراكز الإبداع داخل الجامعات تنمي قدرات الطلاب في التعامل مع أنظمة العمل الحديثة والتي تقوم في الأساس على تكنولوجيا المعلومات، فضلا عن تنمية المهارات التي يتطلبها سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضح حسانين توفيق، أن جائحة والتطور التكنولوجي فرضت أنماط عمل جديدة ترتبط بشكل وثيق مع أهمية مواكبة التحول الرقمي والاستفادة منه في كافة مناحي الحياة وعلى جميع المستويات.

المصرى اليوم

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