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موعد مباراة منتخب مصر وليبيا ، بث مباشر مصر وليبيا ، مشاهدة مباراة مصر وليبيا هذا ما يبحث عنه جمهور مصر على موقع البحث جوجل من أجل مشاهدة مواجهة مصر وليبيا المصيرية لحسم التأهل بالجولة الثالثة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 .

موعد مباراة مصر وليبيا الجمعة 8 أكتوبر 2021 الساعة التاسعة مساء على ملعب الجيش في برج العرب .

ويحتل منتخب مصرالمركز الثاني في المجموعة السادسة برصيد أربع نقاط، حيث فاز على أنجولا بهدف دون مقابل وتعادل مع الجابون بهدف لكل منهما فى الجولة الثانية بينما يتصدر منتخب ليبيا المجموعة برصيد ست نقاط بعد الفوز على الجابون وأنجولا .

القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد ليبيا هى قناة أون سبورت الفائزة بحقوق بث تصفيات كأس العالم 2021 في بث مباشر وحى على مجموعة قنواتها .

وتذاع المباراة على أون سبورت 1 (on sport 1 ) .