إصابة 14 شخصًا في حادثي سير بالمنيا

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أصيب 14 شخصا، في حادثي سير منفصلين بالمنيا، تم نقل المصابين إلى مستشفيي بني مزار، والعدوة المركزي، لتلقي العلاج.

تلقي اللواء محمد عبد التواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بإصابة 14 شخصا في حادثي سير بالمنيا، الأول انقلاب سيارة رقم 1569 ه ر ج ، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي ، شمال نزلة الشيخ فضل بمركز بني مزار، نتيجة اختلال عجلة القيادة - تسبب الحادث في إصابة 9 أشخاص.

كما شهد طريق البسقلون بمركز العدوه، تصادم سيارة رقم 4267 ملاكي " ثمانية"، بأخرى رقم 2179 ربع نقل، نتيجة السرعة - تسبب الحادث في إصابة 5 أشخاص.

تم نقل المصابين إلى مستشفيي بني مزار، والعدوة المركزي، لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعتين.