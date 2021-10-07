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تونسي نَسِيَ زوجته في السوق.. وهذا ما فعلته

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تونسي نَسِيَ زوجته في السوق.. وهذا ما فعلته تونسي نَسِيَ زوجته في السوق.. وهذا ما فعلته
فحصُ الهاتف كشَف حقيقة ما حدث

تونسي نَسِيَ زوجته في السوق.. وهذا ما فعلته

تداولت مواقع التواصل الاجتماعي التونسية، قصة غريبة عن زوج تونسي نَسِيَ زوجته في السوق، وغادر دونها؛ مما دفعها إلى تقديم شكوى "إهمال" لدى الشرطة.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، قال الزوج في إفادته إنه انتظر زوجته في سيارته أكثر من ساعة وهي تتسوق، ثم اضطر لتحريك سيارته أكثر من مرة من مكان وقوفه بسبب اعتراض الشرطة على مكان الوقوف.

وفي النهاية اضطر الزوج إلى الذهاب لوضع السيارة في موقف خاص، والجلوس في مقهى لقضاء الوقت؛ لكنه بعد الانتهاء من شرب القهوة انشغل بمكالمة طويلة مع صاحب عمله؛ مما أدى لانشغال ذهنه، ونسيان أن زوجته معه، فذهب لسيارته وانطلق إلى مكان العمل.

وبعد التحقق من هاتف الزوج، ومن رب العمل؛ اقتنعت الزوجة على مضض، بجهود الشرطة لإصلاح الأمر بين الزوجين، وغادرا معًا إلى منزلهما دون تقديم بلاغ رسمي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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