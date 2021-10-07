«بسم الله».. حكاية أول أغنية عن حرب أكتوبر لحنها بليغ حمدي

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مثلما كان لحرب أكتوبر المجيدة أثر كبير على كافة المستويات السياسية والاجتماعية وغيرها كان لها تأثير على إفراز أغان قدمها كبار نجوم الغناء تفاعلا مع انتصارات أكتوبر ويوم الثأر والكرامة.. وكان الموسيقار بليغ حمدي صاحب الشرارة في تقديم أغاني حرب أكتوبر.. والذي تحل اليوم ذكرى ميلاده الـ90.

فعقب اندلاع حرب أكتوبر عام 1973 تفاعل الموسيقار بليغ حمدي مع انتصار الجيش المصري وقرر تقديم أغنية عن هذا الحدث العظيم واصطحب الفنانة وردة وتوجه إلى مبني الإذاعة والتليفزيون «ماسبيرو» ومعهم الشاعر عبدالرحيم منصور عصر يوم 6 أكتوبر إلا أن الأمن المسؤول في المبنى امتنع عن إدخالهم وهنا صرخ بليغ حمدي «هاتوا وجدي الحكيم» وكان مسؤولا بالإذاعة وقتها.. وحضر وجدي الحكيم ليحاول أن يفهم بليغ حمدي أن الحرب بدأت ولن يستطيع ووردة دخول مبنى التليفزيون لأنه سيادي ليصرخ بليغ حمدي «هأعمل محضر فيكم أنكم رافضين تخلوني أغني لبلدي».

ووفقا لما روته الراحلة وردة في أحد لقاءاتها التليفزيونية فإنه مع تصميم بليغ حمدي لتقديم الأغنية سمح له بابا شارو مدير الإذاعة وقتها بالدخول.. لكنه أبلغه ان البلد في حالة حرب ولاتوجد ميزانية لعمل أغان جديدة.. فقرر «بليغ» كتابة إقرار أنه متحمل كافة مصاريف الأغاني من كلمات وفرقة موسيقية واستدعي أحمد فؤاد حسن قائد الفرقة الماسية والذي رفض تقاضي أي مبلغ ورفض الشاعر عبدالرحيم منصور تقاضي أي مبالغ أيضا.

وبدأ توالي حضور أعضاء الفرقة الماسية لمبني الإذاعة والتلفزيون وكان الشاعر عبدالرحيم منصور قد كتب أغنيتين وهما «بسم الله» و«أنا على الربابة» وبدأ بليغ حمدي في تلحين الأغنية الأولي على سلالم ماسبيرو.. وانتهي منها عند مغرب يوم السادس من أكتوبر.. ولم يحضر الكورال لظروف حظر التجوال بسبب الحرب فجمع بليغ حمدي جميع العاملين بمبني الإذاعة والعمال وحفظهم اللحن وعند منتصف الليل كان بليغ قد سجل الأغنية والتي سمعها بابا شارو فجر يوم 7 أكتوبر.

وأذيعت الأغنية «بسم الله ..الله أكبر» صباح يوم 7 من اكتوبر كأول أغنية عن حرب أكتوبر.

وجلست الراحلة وردة لساعات في مبني الإذاعة والتليفزيون على أحد المقاعد متخلية عن حذاءها في انتظار دورها في تسجيل أغنية «وأنا على الربابة بأغني».

وتسابق نجوم الغناء لتقديم أغاني حرب أكتوبر وكان منها أغنية من كلمات الشاعرة نبيلة قنديل بعنوان «رايات النصر» كان المخرج الكبير يوسف شاهين ينوي تصويرها في أحد أفلامه لكنه قرر إهداءها للإذاعة مع اندلاع الحرب وذهب إلى الإذاعة بصحبة الموسيقار على إسماعيل الملحن، لتسجيل الأغنية التي شدت بها المجموعة.

كما قدم العندليب عبدالحليم حافظ أغنية «عاش اللي قال» التي كتبها الشاعر محمد حمزة بعد أن قرأ مقالا للكاتب الكبير محمد حسنين هيكل وتأثر به، ولحنها الموسيقار بليغ حمدي.

كما قدم العندليب أغنية ''صباح الخير يا سينا'' ولحنها الموسيقار كمال الطويل من كلمات الشاعر عبدالرحمن الأبنودي.

وتوالت بعد ذلك أغاني الانتصارات وكان منها والأكثر نجاحا ما قدمته شريفة فاضل بأغنية «أم البطل» حيث استشهد ابنها خلال الحرب وبكت شريفة كثيرا خلال تسجيلها الأغنية إلا أن الفنانة فايزة أحمد التي كانت بصحبتها وقتها دعمتها بشكل كبير.