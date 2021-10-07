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عبدالعزيز بن سلمان: الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في

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عبدالعزيز بن سلمان: الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في السعودية عبدالعزيز بن سلمان: الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في
قال: من المتوقع نموه بأكثر من 30% ليصل إلى 120 غيغاواط خلال العقد الجاري

عبدالعزيز بن سلمان: الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في السعودية

قال الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة: إن الطلب على الطاقة الكهربائية يشهد زيادة مطردة في ؛ خاصة مع الزيادة السكانية المستمرة التي وصلت لما يقرب من 34 مليون نسمة؛ مما يجعل المملكة تواجه طلبًا متزايدًا.

وأوضح الأمير، وفقًا لما أوردته صحيفة "الشرق الأوسط"، أن من المتوقع نمو الطلب على الطاقة الكهربائية بأكثر من 30%، ليصل إلى 120 غيغاواط خلال العقد الجاري.

وأكد الأمير خلال حفل افتتاح شركة سيمنس للطاقة العالمية لأول مركز متكامل لخدمة قطاع الطاقة بالشرق الأوسط في مدينة الدمام، أهمية توطين قطاع الطاقة؛ مبينًا سعي المملكة لأن يكون القطاع ممكنًا بشكل كامل وشامل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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