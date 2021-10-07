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"تعليم مكة" تحتفي باليوم العالمي وتكرم عدداً من المعلمين

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فعاليات شعرية وأوبريت فني وعبارات شكر وامتنان من الطلاب

احتفلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة، أمس الأربعاء، باليوم العالمي للمعلم بمسرح التعليم، فيما ألقى أحد المشرفين التربويين قصيدة عن دور المعلم نالت استحسان الحضور ومدير التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد الزائدي.

وفي كلمته خلال الاحتفال تناول الزائدي فضل المعلم والدور والرسالة التي يقوم بها، معبراً عن شكره لهم وما قدموه خلال جائحة كورونا .

وتم تقديم عرض مرئي تضمن كلمات وعبارات شكر لعدد من طلاب التعليم العام والتربية الخاصة تلاها كلمة المعلمين، ثم ألقيت قصيدة شعرية قدمها أحد منسوبي إدارة التعليم بمكة المكرمة وعرض أوبريت من تقديم إدارة النشاط الطلابي يستعرض دور المعلمين أثناء الجائحة .

وفي نهاية الحفل، كرم مدير التعليم عدداً من المعلمين المتميزين بهذه المناسبة، متمنياً لهم التوفيق والنجاح .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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