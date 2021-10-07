حالة الطقس اليوم وغدًا.. وارتفاع في الحرارة يصل 4 درجات الأسبوع المقبل

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر تكون الشبورة المائية فى الصباح، وتستقر درجات الحرارة خلال حالة الطقس اليوم وغدًا.

ترتفع درجات الحرارة يصل إلى 4 درجات الأسبوع المقبل ويستمر نشاط الرياح خلال أحوال الطقس الأيام القادمة حتى الثلاثاء 12-10-2021 .

يتوقع أن يكون الطقس اليوم معتدلا في السواحل الشمالية، وحارًا في جنوب الصعيد.

ويظل مائلا للحرارة اليوم فى القاهرة الكبري وأيضًا الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء.

ويكون الطقس فى مصر لطيفًا على كافة الأنحاء ليلاً.

يكون البحر المتوسط معتدلاً وارتفاع الموج بين متر ونصف ومترين، بينما يكون البحر الأحمر بين المعتدل والمضطرب.

وتنشط الرياح على القاهرة الكبري وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

تفاصيل درجات الحرارة اليوم الخميس في مصر

تتوقع الأرصاد أن تكون درجة الحرارة في القاهرة اليوم مستقرة مثل طقس الأمس عند 30 للعظمي، والصغري 20ْ.

وتستقر درجة الحرارة في الإسكندرية عند 27ْ للعظمي، والصغري 21ْ.

تستمر درجة الحرارة الأعلي فى مصر اليوم 36 درجة فى إدفو ويليها 35 درجة فى أسوان.

وتكون أقل درجة حرارة في مصر اليوم 14 درجة فى كاترين.

تستطيع معرفة درجة الحرارة فى موقعك من خلال الجدول التالي:

حالة الطقس اليوم وغدًا.. وارتفاع فى الحرارة يصل 4 درجات الأسبوع المقبل

حالة الطقس غدًا في مصر الجمعة 8-10-2021

ترتفع متوسطات درجات الحرارة غدًا الجمعة ارتفاعًا طفيفًا على جميع الأنحاء.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة غدًا الجمعة في القاهرة والوجه البحري 31 للعظمي و20 للصغري .

وتكون درجات الحرارة غدًا للعظمي والصغري في السواحل الشمالية 28-21.

وتكون في جنوب سيناء 33-25ْ، وفي شمال الصعيد 32-20، وفى جنوب الصعيد 36-23.

توقعات الطقس خلال الأيام القادمة حتى الثلاثاء المقبل 12-10-2021

تتوقع الأرصاد الجوية أن ترتفع درجات الحرارة بداية من الأحد 10 أكتوبر.

ويتراوح الارتفاع فى درجات الحرارة بين درجة ودرجتين على شمال البلاد وتمتد لشمال الصعيد، بينما ترتفع الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات على جنوب الصعيد.

وتستمر توقعات الشبورة المائية ونشاط الرياح وبرودة الجو فى الساعات المتأخرة من الليل.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة حتى يوم الثلاثاء 12-10-2021 المقبل كما يلي :