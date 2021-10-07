أنتبه ..تحويلات مرورية أعلى الطريق الدائرى لمدة 3أيام ( التفاصيل )

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قامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالكوبرى المار أعلى الطريق الدائرى المتجه لمحور طه حسين.. الأمر الذي يستلزم تحويل حركة السير من الطريق الرئيسى إلى طريق الخدمة في الإتجاهين.

على أن يتم تنفيذ التحويلات المرورية إعتباراً من الساعة 12،5 صباح اليوم الخميس، وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد 10 أكتوبر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.