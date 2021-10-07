أخبار عاجلة

المقاولون العرب ينهى معسكر الإسكندرية ويستعد للشرقية فى انطلاق الدورى -
قومي المرأة بالشرقية: حملة طرق الأبواب استهدفت ٨٤٧٨٤ مواطنا للمشاركة ببناء المجتمع -
«تجارية الإسكندرية»: قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤثر سلبًا على قطاع الأعمال (صور) -
أول تعليق من نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة السينمائي -
سميح ساويرس يكشف سبب حريق مهرجان الجونة : ماس كهرباء خارج المسرح -
رجال طائرة الزمالك يواجه الترسانة وديًا استعدادًا للموسم الجديد -
المقاصة يخوض وديتين أمام الجونة غداً -
ناشئات طائرة الزمالك يواجه الترسانة ببطولة الجيزة -
كروكيه الزمالك يستعد لمواجهة الزهور -
سلة الزمالك سيدات يهزم التوفيقية ببطولة المنطقة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

أنتبه ..تحويلات مرورية أعلى الطريق الدائرى لمدة 3أيام ( التفاصيل )

Print
أنتبه ..تحويلات مرورية أعلى الطريق الدائرى لمدة 3أيام ( التفاصيل ) أنتبه ..تحويلات مرورية أعلى الطريق الدائرى لمدة 3أيام ( التفاصيل )

اشترك لتصلك أهم الأخبار


قامت الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة، وتسيير الحركة المرورية وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع وتركيب الكمر المعدنى الخاص بالكوبرى المار أعلى الطريق الدائرى المتجه لمحور طه حسين.. الأمر الذي يستلزم تحويل حركة السير من الطريق الرئيسى إلى طريق الخدمة في الإتجاهين.
على أن يتم تنفيذ التحويلات المرورية إعتباراً من الساعة 12،5 صباح اليوم الخميس، وحتى الساعة 6 صباحاً يوم الأحد 10 أكتوبر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
المقاولون العرب ينهى معسكر الإسكندرية ويستعد للشرقية فى انطلاق الدورى

المقاولون العرب ينهى معسكر الإسكندرية ويستعد للشرقية فى انطلاق الدورى

قومي المرأة بالشرقية: حملة طرق الأبواب استهدفت ٨٤٧٨٤ مواطنا للمشاركة ببناء المجتمع

قومي المرأة بالشرقية: حملة طرق الأبواب استهدفت ٨٤٧٨٤ مواطنا للمشاركة ببناء المجتمع

«تجارية الإسكندرية»: قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤثر سلبًا على قطاع الأعمال (صور)

«تجارية الإسكندرية»: قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور يؤثر سلبًا على قطاع الأعمال (صور)

أول تعليق من نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة السينمائي

أول تعليق من نجيب ساويرس على حريق مهرجان الجونة السينمائي