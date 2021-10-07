الأردن يدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيرة

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أكد وقوفه إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية الاعتداءات المستمرة لمليشيا الحوثي على أراضي المملكة، وآخرها استهدافها مطار أبها الدولي بطائرة مفخخة مسيرة، مساء أمس، اعترضتها قوات التحالف، وأسفرت عن وقوع بعض الإصابات والأضرار المادية.

ووفق ما نقلته وكالة الأنباء الأردنية عبر الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبوالفول، عن إدانة واستنكار المملكة الأردنية الشديدين لهذه الأفعال والممارسات الإرهابية المتكررة، واستهداف المدنيين الأبرياء وأمن واستقرار المملكة العربية السعودية الشقيقة، مؤكداً وقوف الأردن إلى جانب السعودية في وجه كل ما يهدد أمنها وأمن شعبها الشقيق، متمنياً الشفاء العاجل للمصابين.