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يمتلك سجلًا من الإنجازات.. "مدرب عالمي" يقود أخضر التايكوندو

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ضمن استراتيجية الاتحاد للوصول إلى أفضل النتائج في أولمبياد 2024

يمتلك سجلًا من الإنجازات..

تعاقد رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو العميد ركن شداد بن طالع العمري، مع المدرب العالمي الروسي (قوربان بوقداييف)؛ للإشراف الفني على السعودي للتايكوندو.

ويملك المدرب الجديد سجلًّا حافلًا من الإنجازات لعل أبرزها النتائجُ المتقدمة مع منتخب للشباب قبل إشرافه على تدريب منتخب تونس، وحقق الميدالية الفضية في أولمبياد طوكيو 2020م والمركز الأول في بطولة إفريقيا للمنتخبات 2021م.

من جانبه تمنى العميد العمري، التوفيق للمدرب في المرحلة المقبلة مع كافة أعضاء المنتخب؛ لتحقيق النتائج المنشودة التي مـن شأنها ترجمة استراتيجية الاتحاد للوصول إلى أفضل النتائج في أولمبياد 2024 والمنافسات القارية والإقليمية.

وعلى صعيد متصل لبّى العميد شداد العمري، دعوة السفير الكوري لدى المملكة بارك جوون يونغ، في مقر السفارة الكورية بالرياض؛ لتعزيز العلاقات وتطوير سبل التعاون لنشر ثقافة التايكوندو بالمملكة، والتشاور في العديد من الموضوعات في ذات الشأن.

يمتلك سجلًا من الإنجازات..

يمتلك سجلًا من الإنجازات..

يمتلك سجلًا من الإنجازات..

يمتلك سجلًا من الإنجازات..

يمتلك سجلًا من الإنجازات..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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