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تراجع بعد ارتفاع .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

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تراجع بعد ارتفاع .. أسعار الذهب في مصر وعالميا صباح اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021 تراجع بعد ارتفاع .. الذهب في وعالميا صباح اليوم الخميس 7 أكتوبر 2021

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تراجعت أسعار الذهب ، صباح اليوم الخميس، 7 أكتوبر 2021، عن الأسعار المرتفعة التى حققتها ، مساء الأربعاء، وانخفض سعر الذهب عالميا بنسبة طفيفة مع استقرار الدولار قرب أعلى مستوى له فى 14 شهرا، وتراجع سعر الذهب في مصر بقيمة بسيطة صباح اليوم، فى استجابة للاتخفاض العاالمى وكان قد قفز 3 جنيهات للجرام، مساء الأربعاء، وتراوح سعر الذهب عيار 21 ما بين 770 و773 جنيهًا.

وتقدم «المصرى اليوم» خدمة أسعار الذهب محليا وعالميا، يوميا، للتيسير على راغبى الشراء أو البيع من المواطنين والمستثمرين، لتحديد احتياجاتهم قبل الشراء سواء في أو في البورصة العالمية.

أعلنت شعبة الذهب في مصر ، صباح اليوم أسعار الذهب في محال الصاغة، حيث تراوح الذهب عيار 24 قيراطا من 880 إلى 883 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطا من 770 إلى 773 جنيها، وتراوح سعر الذهب عيار 18 من 660 إلى 663 جنيها، بدون المصنعية التي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وتتراوح ما بين 7% إلى 10%، حسب نوع العيار، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 6160 إلى 6184 جنيها.

تراجعت أسعار الذهب عالميا، صباح اليوم، قليلا عند الأمس ، مع استقر الدولار عند أعلى مستوى له فى 14 شهرا والذى تربطهما علاقة عكسية، وذلك بعد تزايد احتمالات من اتجاه مجلس الاحتياطى الاتحادى الأمريكى لتقليص التحفيز الاقتصادى فى وقت أقرب من المتوقع، وكان سعر الذهب ارتفع بنسبة كبيرة قبل اغلاق التداول أمس، محققا مكاسب للمتداولين مع عزوفهم عن المخاطرة فى الأسهم، وانخفض الذهب في العقود الآجلة صباح اليوم، فى الدورة الأسيوية بنسبة 0.07%، وتمت المتاجرة عند 1760.65 دولارا للأوقية.

انخفضت اسعار الذهب في أسواق المال، صباح اليوم، بنسبة طفيفة وسجل سعر الذهب عيار 21 قيرطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 778.52 جنيه، وسجل عيار 24 ، 889.74 جنيه، وسجل عيار 18، 667.18 جنيه، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1,762.68 $ .

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المصرى اليوم

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