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غنى 3 ساعات.. علي الحجار يشعل احتفالية انتصارات أكتوبر على مسرح

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غنى 3 ساعات.. علي الحجار يشعل احتفالية انتصارات أكتوبر على مسرح الزمالك غنى 3 ساعات.. علي الحجار يشعل احتفالية انتصارات أكتوبر على مسرح

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أحيا الفنان علي الحجار على مسرح احتفالية غنائية مميزة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر ال48.

وخطف الحجار مسامع الحضور في رحلة طرب آسرة بأغانيه، بداية من «الليل وآخره» و«عزيزة على القلب» و«عم بطاطا» مع تلبيته لرغبات الحضور بغناء أشهر أعماله «مسألة مبدأ» و«الزين والزينة» و«عارفة»، كما تأثر باكيا خلال تأدية رائعة العندليب «عدى النهار»، وتفاعل معه الحضور بالهتافات والرقص والبهجة تزامنا مع تقديمه ميدلي أغاني وطنية شهيرة، مثل «احلف بسماها وبترابها» و«دولا مين».

وأسدل الحجار الستار على احتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر التي شهدت تكريم عدد من أسر شهداء الحرب مع تقديم السلام الجمهوري وتحية لأبطال من أبناء الجيش والشرطة، في حفل قدمته الفنانة نورهان شعيب، ليمتع من بعده الحجار الجمهور بصوته عبر سهرة غنائية استمرت 3 ساعات.

ومزج الحجار إطلالته الغنائية بباقة من أغنيات ألبومه الجديد، منها «أسيبك ليه» و«فجأة».

وينشغل الحجار حاليا بالانتهاء من باقي أغنيات الألبوم المنتظر الذي يضم في جعبته 17 اغنية، ويحمل عنوان «لو عايز»، وقرر إطلاق أغنياته فرادى على فترات.

المصرى اليوم

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