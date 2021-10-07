«زي النهارده» شوارزنيجر حاكمًا لكاليفورنيا 7 أكتوبر 2003

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في الثامن من أغـسـطـس عام 1947 وفى ستيريا بالنمسا، ولد الممثل أرنولد ألويس شوارزنيجر، وهو لاعب كمال أجسام بالأساس ثم تحول من الرياضة إلى السينما، وقد بدأ شوارزنيجر تدريبات حمل الأثقال وهو فى سن الخامسة عشر، وفاز بلقب سيد الكون وهو فى الثانية والعشرين، وكان فى طريقه إلى الفوز بمسابقة سيد أوليمبيا Mr. Olympia وظل شوارزنيجر وجهاً بارزاً فى رياضة كمال الأجسام لفترة طويلة وقد اكتسب شهرته فى جميع أنحاء العالم باعتباره رمزاً لأفلام الحركة بهوليوود.

وكان قد أراد أن ينتقل من رياضة كمال الأجسام للتمثيل وتحقق له ذلك عندما تم اختياره للعب دور هرقل فى فيلم هرقل، ولفت الانتباه وعزز مكانته فى فيلم «ضخ الحديد»، ثم ظهر مع كيرك دوجلاس فى الفيلم الكوميدى «الشرير» ثم كونان البربرى ثم كونان المدمر ثم «المبيد» وخلال عام 1980.

وكان شوارزينجر قد انتخب للمرة الأولى «زى النهارده» فى 7 أكتوبر 2003 كمرشح جمهورى فى انتخابات العزل الخاصة ليحل بعد ذلك محل الحاكم جراى ديفيس على ولاية كاليفورنيا، وقد حلف اليمين الدستورية في17 نوفمبر 2003، لقضاء الفترة المتبقية من ولاية ديفيس ثُم انتخب مجددا فى 7 نوفمبر 2006 فى الانتخابات الخاصة بحاكم كاليفورنيا فى عام 2006، لقضاء فترة ولايته كحاكم، وهزم مرشح الديمقراطى فيل انجيليديس، الذى كان أمين صندوق ولاية كاليفورنيا فى ذلك الوقت، وحلف شوارزنيجر اليمين الدستورية لولاية ثانية فى 5 يناير 2007.