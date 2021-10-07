تسجيل دخول
Toggle navigation
شبكة عيون الإخبارية
الرئيسية
أخبار مصر
حوادث
محافظات
العالم
أسعار
حظك اليوم
رياضة
فن
هو و هي
فيديو
DMC
أخبار عاجلة
رئيس حى شرق شبرا الخيمة: زراعة 40 شجرة بمحور الفريق العصار
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:22 مساءً
المعمل المركزى لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:22 مساءً
ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات رقابية علي الصيدليات بالشرقية
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
تعيينات جديدة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
«المحامين» تدعو لإجتماع لجنة «المركزي للمحاسبات» 18 أكتوبر
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
محافظ بني سويف يتابع سير العمل في قوافل الصحة الإنجابية بقرى «حياة كريمة»
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
كوريا الجنوبية تشكل لجنة لوضع استراتيجية للتعايش مع كورونا على الأمد الطويل
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
مشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
لقطات من مسرح البلازا مقر افتتاح مهرجان الجونة بعد السيطرة على حريق بالقرب منه (صور)
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
الأمم المتحدة: جائحة كورونا دفعت أكثر من 100 مليون إلى الفقر
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
cnn arabic
تعذيب واعتداءات جنسية.. مسؤول أمن صيني سابق يكشف لشبكتنا ما أُمروا بفعله في سجون الأويغور
فيديو
cnn arabic
الخميس 07 أكتوبر 2021 09:05 صباحاً
122
Facebook
Twitter
Print
الكلمات الدلائليه
فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
مصراوي
روسيا اليوم
النهار
dmc
mbc
rt arabic
cnn
cnn arabic
bbc arabic
مواضيع متعلقة
خبيرة اقتصادية لـCNN: توقعوا استمرار التضخم "طالما أن الجائحة مستمرة"
cnn arabic
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 04:08 مساءً
طالبان تسيطر على النظام القضائي بأفغانستان.. مراسلة CNN تُظهر كيف تبدو عدالتهم
cnn arabic
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 12:10 مساءً
تعرفوا إلى عملاق العطور الذي يُوصل التقاليد العُمانية إلى العالم
cnn arabic
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 09:05 صباحاً
خطط سلطنة عُمان لغزو أسواق الأسماك العالمية بطريقة مستدامة
cnn arabic
الثلاثاء 12 أكتوبر 2021 09:05 صباحاً
السابق
أول حوار مع ديانا حداد بعد غناءها أمام الرئيس السيسى في احتفال انتصارات أكتوبر شرف ليا
التالى
هام لكل طلاب الجامعات .. أماكن ٢٧٠ مركز للتطعيم باللقاحات المضادة لكورونا
Tweets by @3yonNews