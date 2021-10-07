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رئيس حى شرق شبرا الخيمة: زراعة 40 شجرة بمحور الفريق العصار
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:22 مساءً
المعمل المركزى لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:22 مساءً
ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات رقابية علي الصيدليات بالشرقية
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
تعيينات جديدة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
«المحامين» تدعو لإجتماع لجنة «المركزي للمحاسبات» 18 أكتوبر
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
محافظ بني سويف يتابع سير العمل في قوافل الصحة الإنجابية بقرى «حياة كريمة»
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
كوريا الجنوبية تشكل لجنة لوضع استراتيجية للتعايش مع كورونا على الأمد الطويل
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
مشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
لقطات من مسرح البلازا مقر افتتاح مهرجان الجونة بعد السيطرة على حريق بالقرب منه (صور)
-
الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
الأمم المتحدة: جائحة كورونا دفعت أكثر من 100 مليون إلى الفقر
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الأربعاء 13 أكتوبر 2021 01:21 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
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فيديو اليوم السابع
مصر بتتطور ???????? أول ڤيديو لمونوريل العاصمة الإدارية هيغير شكل التنقل في القاهرة
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فيديو اليوم السابع
الخميس 07 أكتوبر 2021 09:01 صباحاً
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