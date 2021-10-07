رئيس «مياه القناة» يتابع أعمال إحلال وتجديد خط طرد محطة مياه فايد الكبرى

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تابع اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة أعمال الإحلال والتجديد لخط طرد محطة مياه فايد الكبرى قطر 450 مم تحت إشراف المهندس أحمد على رئيس منطقة فايد، وتم إعادة ضخ المياه لمدينة فايد بالكامل وكافة المناطق المتأثرة بالانقطاع فور الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد للخط المذكور.

وأشار رئيس الشركة أن محطة مياه فايد الكبرى تتكون من مرحلتين هما مرحلة ٦٠٠ ل/ث ومرحلة ٨٠٠ ل/ ث لخدمة عدد من المناطق بمركز ومدينة فايد منها كوبرى السيل وكسفريت وفنارة العمدة وفنارة وقمة فايد وفايد والسعيدية، وسرابيوم.

وقال إن الشركة قد قامت بتوفير عدد من السيارات المحملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتلبية احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة بالانقطاع.

كما أشاد اللواء عبدالحميد عصمت بجهود الفرق الفنية بالمنطقة من أجل الانتهاء من أعمال الاحلال والتجديد في وقت قياسي وعودة المياه إلى المناطق المتأثرة بالانقطاع.

وأكد أن خدمة الخط الساخن 125 تتلقى شكاوى العملاء بمحافظات القناة الثلاثة على مدار 24 ساعة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن، كذلك من خلال الصفحة الرسمية لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة على موقع التواصل الاجتماعى الفيسبوك وذلك في إطار الحرص على تحقيق رضا المواطنين ورفع معايير كفاءة الخدمات المقدمة له في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.