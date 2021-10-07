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رئيس مياه الإسكندرية يتابع استعدادات الشركة لاستقبال موسم الأمطار

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رئيس مياه الإسكندرية يتابع استعدادات الشركة لاستقبال موسم الأمطار رئيس مياه الإسكندرية يتابع استعدادات الشركة لاستقبال موسم الأمطار

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شهد المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عملية اصطفاف المعدات بمحطة مياه شرقى، في جولة لتفقد جاهزية الشركة لاستقبال فصل الشتاء والتعامل مع موسم الأمطار.

ووجه الشكر لجميع العاملين بالشركة على جهودهم المتواصل والاستعدادات المبكرة، في إطار توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وقال «جابر» إن الشركة تشارك مع جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، في خطة للتعامل مع الأمطار، ومن أهمها: (تطهير جميع بالوعات الأمطار- تطهير الشبكات وزيادة الطاقة الاستيعابية لمحطات الرفع – وضع خطة لتمركز الشفاطات والمعدات- تجهيز البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة).

وأكد تواجد جميع أفراد السلامة والصحة المهنية لمتابعة الإجراءات الاحترازية لجميع المناطق، والتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية، ورفع درجة التأهب بالخط الساخن، التنسيق بين غرف طوارئ الشركة وغرف عمليات المحافظة والجهات المعنية؛ للتفاعل مع الأزمات وحلها في اسرع وقت ممكن.

المصرى اليوم

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