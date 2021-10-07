أخبار عاجلة

رئيس حى شرق شبرا الخيمة: زراعة 40 شجرة بمحور الفريق العصار -
المعمل المركزى لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025 -
ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات رقابية علي الصيدليات بالشرقية -
تعيينات جديدة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس -
«المحامين» تدعو لإجتماع لجنة «المركزي للمحاسبات» 18 أكتوبر -
محافظ بني سويف يتابع سير العمل في قوافل الصحة الإنجابية بقرى «حياة كريمة» -
كوريا الجنوبية تشكل لجنة لوضع استراتيجية للتعايش مع كورونا على الأمد الطويل -
مشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا -
لقطات من مسرح البلازا مقر افتتاح مهرجان الجونة بعد السيطرة على حريق بالقرب منه (صور) -
الأمم المتحدة: جائحة كورونا دفعت أكثر من 100 مليون إلى الفقر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

خرائط جوجل تقدم خدمة جديدة لتقليل استهلاك الوقود

Print
خرائط جوجل تقدم خدمة جديدة لتقليل استهلاك الوقود خرائط جوجل تقدم خدمة جديدة لتقليل استهلاك الوقود
قالت: تساعد السائق على العثور على المسار الأكثر كفاءة

خرائط جوجل تقدم خدمة جديدة لتقليل استهلاك الوقود

أعلنت شركة "جوجل"، الأربعاء، عن ميزة جديدة باستخدام الذكاء الاصطناعي، تساعد السائق على العثور على المسار الأكثر كفاءة في استهلاك الوقود.

وينقل موقع "نيكست ويب" أن الميزة الداعمة للبيئة على خرائط غوغل تقلل البصمة الكربونية للسائق.

ويحلل النموذج عوامل مثل: (ميل الطريق، والازدحام المروري) لعرض الطريق الأفضل في استهلاك الوقود.

ويشير الموقع إلى أن الميزة الجديدة -إضافة إلى أنها تخفض انبعاثات الكربون- يمكن أن تساعد على توفير استهلاك الوقود.

وتمكّن الميزةُ السائقَ من اختيار أسرع طريق عبر خيارات يُظهرها له التطبيق، تكشف الطرق المحتملة، وكمية البنزين الذي سيُستهلك في كل واحد منها، ويبقى للسائق الاختيار.

وتتوفر الميزة الآن في الولايات المتحدة على Android وiOS. وقالت الشركة إنها ستطرحها في أوروبا وخارجها في عام 2022.

وبحسب الموقع؛ تختبر جوجل ميزة أخرى تتعلق بإشارات المرور على الطريق؛ حيث يمكن للسائق رؤية إشارات المرور في الطريق التي يقصدها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيتشاي: إن الميزة خفّضت استهلاك الوقود وأوقات التأخير بنسبة 10- 20٪ في اختبار في إسرائيل.

وتأتي التحسينات الجديدة على خرائط جوجل، في إطار سعي الشركة للاعتماد على الذكاء الاصطناعي في تحسين مكافحة البيئة والتقليل من الانبعاثات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جائزة الإبداع للدكتور قاري بعد عملية نادرة بـ"تخصصي جدة"

جائزة الإبداع للدكتور قاري بعد عملية نادرة بـ"تخصصي جدة"

وزراء الشؤون الإسلامية بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم السابع

وزراء الشؤون الإسلامية بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم السابع

اتفاقية شراكة مجتمعية بين "صحة القنفذة" و"بادر" للأجهزة الطبية بمكة

اتفاقية شراكة مجتمعية بين "صحة القنفذة" و"بادر" للأجهزة الطبية بمكة

"تطوير القيادات الإدارية" تُوَقّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "الجامعة السنغافورية الوطنية"

"تطوير القيادات الإدارية" تُوَقّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "الجامعة السنغافورية الوطنية"