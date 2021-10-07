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الصحة العالمية: بدء شحن إمدادات طبية متعلقة بكورونا إلى

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الصحة العالمية: بدء شحن إمدادات طبية متعلقة بكورونا إلى كوريا الشمالية الصحة العالمية: بدء شحن إمدادات طبية متعلقة بكورونا إلى
نحو 40.700 كوري خضعوا لاختبار كورونا ولكن لم يتم الإبلاغ عن أي إصابة

الصحة العالمية: بدء شحن إمدادات طبية متعلقة بكورونا إلى كوريا الشمالية

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، أنها بدأت بشحن الإمدادات الطبية الخاصة بكورونا إلى ، عبر ميناء داليان الصيني.

وقالت المنظمة في تقريرها الأسبوعي الذي يقدم آخر المستجدات حول الأوضاع المتعلقة بالعدوى والتدابير الوقائية في العالم: "لدعم كوريا الشمالية بالإمدادات الطبية الأساسية لكورونا؛ بدأت منظمة الصحة العالمية الشحن عبر داليان".

ونظرًا إلى أن التقرير يتحدث عن التطورات التي شهدتها الفترة من 20 إلى 26 سبتمبر؛ يبدو أن الشحنة بدأت التحرك أواخر الشهر الماضي. ولم يحدد التقرير بالضبط توقيت ونوعية المواد الطبية التي تم إرسالها إلى كوريا الشمالية.

وكانت بيونغ يانغ قد شددت الضوابط الحدودية منذ تفشي في الصين؛ مما كان يعني عدم إمكانية شحن المواد الأساسية والإمدادات الطبية إلى كوريا الشمالية.

وأغلقت كوريا الشمالية طريقًا ملاحيًّا رئيسيًّا يربط داليان بميناء نامبو الغربي في يوليو؛ حيث رُفعت حالة الطوارئ لمكافحة الوباء إلى أعلى مستوى؛ وفق " اليوم".

وتزعم كوريا الشمالية أنها خالية من فيروس كورونا، ورفضت تلقي المساعدة الخارجية في حملتها لمكافحة الوباء؛ خشية أن تنقل أي شحنة خارجية الفيروس إلى أراضيها.

وذكر أحدث تقرير لمنظمة الصحة العالمية أن نحو 40.700 مواطن كوري شمالي قد خضعوا لاختبار كورونا التشخيصي؛ ولكن "لم يتم الإبلاغ عن أي حالة إصابة بكورونا اعتبارًا من 23 سبتمبر 2021".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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