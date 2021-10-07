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‎الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها بطائرة دون طيار مفخخة

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‎الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها بطائرة دون طيار مفخخة ‎الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها بطائرة دون طيار مفخخة
قالت: تصعيد خطير وعمل جبان يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين

‎الإمارات تُدين محاولة الحوثيين استهداف مطار أبها بطائرة دون طيار مفخخة

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديديْن لمحاولات مليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف مطار أبها الدولي من خلال طائرة دون طيار مفخخة، اعترضتها قوات التحالف.

واعتبرت دولة الإمارات -في بيان صادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي- أن استهداف المطار يُعد تصعيدًا خطيرًا وعملًا جبانًا، يهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، وهو بمثابة جريمة حرب تستدعي اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الأعيان المدنية من تهديدات الحوثيين.

وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.

وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة، وأمن المملكة؛ كل لا يتجزأ، وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدًا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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