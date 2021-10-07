اكشتوا ليلًا وهذه مناطق الأمطار.. هكذا توقع الحصيني "أجواء إجازة الأسبوع"

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فيما توقع "رياحًا متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية والغربية والشمالية"

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1/ 3/ 1443هـ وحتى السبت 3/ 3/ 1443هـ أجواءً حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، تميل للبرودة على الشمالية والمرتفعات.

وأضاف "الحصيني": "الرياح الخميس رياح متوسطة على أجزاء من القطاع العربي وشمال الشرقية".

وتابع: "الجمعة رياح متوسطة على أجزاء من الغربية والشمالية والشرقية، والرياح السبت 3/ 3/ 1443هـ، ومتوقع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية والغربية والشمالية".

وأردف: "اكشتوا ليلًا، الأجواء جيدة.. لا تنسوا دعاء نزول المكان".

وأوضح: "الشمالية والمرتفعات تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلًا، متوقع أمطار خلال (72) ساعة بإذن الله على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة".