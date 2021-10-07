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اكشتوا ليلًا وهذه مناطق الأمطار.. هكذا توقع الحصيني "أجواء إجازة الأسبوع"

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اكشتوا ليلًا وهذه مناطق الأمطار.. هكذا توقع الحصيني "أجواء إجازة الأسبوع" اكشتوا ليلًا وهذه مناطق الأمطار.. هكذا توقع الحصيني "أجواء إجازة الأسبوع"
فيما توقع "رياحًا متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية والغربية والشمالية"

اكشتوا ليلًا وهذه مناطق الأمطار.. هكذا توقع الحصيني

تَوقع الباحث في الطقس، عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، أن تكون أجواء إجازة نهاية الأسبوع من الخميس 1/ 3/ 1443هـ وحتى السبت 3/ 3/ 1443هـ أجواءً حارة نسبيًّا نهارًا لطيفة فجرًا على معظم المناطق، تميل للبرودة على الشمالية والمرتفعات.

وأضاف "الحصيني": "الرياح الخميس رياح متوسطة على أجزاء من القطاع العربي وشمال الشرقية".

وتابع: "الجمعة رياح متوسطة على أجزاء من الغربية والشمالية والشرقية، والرياح السبت 3/ 3/ 1443هـ، ومتوقع رياح متوسطة السرعة على أجزاء من الشرقية والغربية والشمالية".

وأردف: "اكشتوا ليلًا، الأجواء جيدة.. لا تنسوا دعاء نزول المكان".

وأوضح: "الشمالية والمرتفعات تحتاجون ملابس شتوية خفيفة ليلًا، متوقع أمطار خلال (72) ساعة بإذن الله على أجزاء من نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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