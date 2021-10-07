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مسابقة ثقافية للعاملين في ديوان محافظة شمال سيناء

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مسابقة ثقافية للعاملين في ديوان محافظة شمال سيناء مسابقة ثقافية للعاملين في ديوان محافظة شمال سيناء

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طرحت الجمعية النسائية لتنمية المجتمع المحلي ووحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، اليوم الخميس، مسابقة ثقافية للعاملين بديوان عام محافظة شمال سيناء، بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك تحت رعاية اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

وقالت مني شراب، سكرتير عام الجمعية، إن لمسابقة تضم 20 سؤالا ثقافيًا حول سيناء وحرب السادس من أكتوبر وذكري تحرير سيناء والقيادات المصرية.

أضافت شراب أنه يتم تسليم الإجابات حتي منتصف الشهر الجاري في إدارة السياحة بديوان عام المحافظة، لافته إلى حصول 10 من الفائزين على جوائز مادية وعينية قيمة.

المصرى اليوم

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