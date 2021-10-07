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محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين للاستفادة من التجمعات التنموية

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محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين للاستفادة من التجمعات التنموية محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين للاستفادة من التجمعات التنموية

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دعا اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، المواطنين من أبناء المحافظة، الاستفادة من التجمعات التنموية، والتقدم الكترونيًا للحصول على قطعة أرض ومنزل بها.

وأكد المحافظ، في بيان الخميس، أن من بين المشروعات التنموية الكبري التي يتم تنفيذها على أرض سيناء أقامة 17 تجمعًا تنمويًا متكاملًا من بينها 11 تجمعا في منطقة وسط سيناء و6 تجمعات بمحافظة جنوب سيناء.

أشار المحافظ إلى أن كل تجمع متكامل المرافق والأنشطة التنموية حيث يضم أراض زراعية مجهزة، منزل، ديوان، مسجد، مدرسة تعليم أساسي، ساحة رياضية، مرافق خدمية متنوعة، وأنشطة ومشروعات إنتاجية.

يذكر أن محافظتي شمال وجنوب سيناء، أعلنتا، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة عن الطرح الأول لعدد 17 تجمع تنموي (سكني/زراعي) بعدد 1141 فرصة، حيث تم إتاحة 2 مكتب مجهزا بمراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة العامة للاستثمار، و2 مكتب بالمنطقة الحرة العامة بالاسماعيلية، ومكتب بمقر خدمة المستثمرين بجنوب سيناء، ومكاتب خدمات المواطنين بشمال وجنوب سيناء، للمعاونة في تقديم الطلبات اليكترونيا.

المصرى اليوم

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