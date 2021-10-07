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ضحايا كورونا.. 530 وفاة في البرازيل و8 حالات بكوريا الجنوبية

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ضحايا كورونا.. 530 وفاة في البرازيل و8 حالات بكوريا الجنوبية ضحايا كورونا.. 530 وفاة في البرازيل و8 حالات بكوريا الجنوبية
خلال الـ24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا.. 530 وفاة في البرازيل و8 حالات بكوريا الجنوبية

قالت وزارة الصحة البرازيلية مساء الأربعاء: إنها سجلت 17893 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و530 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان أن البرازيل سجلت حتى الآن 21 مليونًا و516967 إصابة منذ بداية الجائحة؛ في حين بلغ العدد الإجمالي للوفيات 599359.

كوريا الجنوبية

سجلت كوريا الجنوبية 2.427 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي إلى 325.804 إصابات.

وأعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء، تسجيل 8 حالات وفاة إضافية بالفيروس؛ ليرتفع الإجمالي إلى 2.544 حالة وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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