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أسرار "أصابع كورونا" في أقدام المصابين بالفيروس.. تعرّف عليها

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أسرار "أصابع كورونا" في أقدام المصابين بالفيروس.. تعرّف عليها أسرار "أصابع كورونا" في أقدام المصابين بالفيروس.. تعرّف عليها
أكثر شيوعًا بين الأطفال والمراهقين

أسرار

تَوصل علماء إلى تفسير لمعاناة بعض الأشخاص الذين يصابون بفيروس كورونا، من التهابات في أصابع أقدامهم.

هذه الحالة تُعرف باسم "أصابع كورونا"، وهي إحدى الآثار الجانبية لتحول الجسم إلى وضع الهجوم لمحاربة الفيروس.

ويقول الباحثون إنهم حددوا أجزاء الجهاز المناعي التي يبدو أنها تؤدي إلى ظهور هذه الأعراض؛ طبقًا لـ"بي بي سي".

وقد تساعد النتائج، التي نشرتها الدورية البريطانية للأمراض الجلدية، في معرفة العلاجات التي تخفف من هذه الأعراض.

يمكن أن تحدث هذه الحالة في أي عمر، ولكنها أكثر شيوعًا بين الأطفال والمراهقين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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