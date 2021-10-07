أخبار عاجلة

رئيس حى شرق شبرا الخيمة: زراعة 40 شجرة بمحور الفريق العصار -
المعمل المركزى لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025 -
ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات رقابية علي الصيدليات بالشرقية -
تعيينات جديدة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس -
«المحامين» تدعو لإجتماع لجنة «المركزي للمحاسبات» 18 أكتوبر -
محافظ بني سويف يتابع سير العمل في قوافل الصحة الإنجابية بقرى «حياة كريمة» -
كوريا الجنوبية تشكل لجنة لوضع استراتيجية للتعايش مع كورونا على الأمد الطويل -
مشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا -
لقطات من مسرح البلازا مقر افتتاح مهرجان الجونة بعد السيطرة على حريق بالقرب منه (صور) -
الأمم المتحدة: جائحة كورونا دفعت أكثر من 100 مليون إلى الفقر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

القبض على "سودانييْن" اثنين مخالفيْن لنظام الإقامة لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر

Print
القبض على "سودانييْن" اثنين مخالفيْن لنظام الإقامة لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر القبض على "سودانييْن" اثنين مخالفيْن لنظام الإقامة لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر
وتحويلها إلى خارج المملكة.. ضُبط بحوزتهما 918.141 ريالًا وعملات أجنبية

القبض على

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية، أسفرت عن القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسية السودانية في العقد الثالث من العمر؛ لارتكابهما جرائم جمع أموال مجهولة المصدر، وتحويلها إلى خارج المملكة بطرق متعددة؛ متخذين من وحدتين سكنيتين بمدينة الرياض مقرًّا لذلك، وضُبط بحوزتهما (918.141) ريالًا وعملات أجنبية، وجرى إيقافهما، واتُّخِذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
جائزة الإبداع للدكتور قاري بعد عملية نادرة بـ"تخصصي جدة"

جائزة الإبداع للدكتور قاري بعد عملية نادرة بـ"تخصصي جدة"

وزراء الشؤون الإسلامية بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم السابع

وزراء الشؤون الإسلامية بمجلس التعاون يعقدون اجتماعهم السابع

اتفاقية شراكة مجتمعية بين "صحة القنفذة" و"بادر" للأجهزة الطبية بمكة

اتفاقية شراكة مجتمعية بين "صحة القنفذة" و"بادر" للأجهزة الطبية بمكة

"تطوير القيادات الإدارية" تُوَقّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "الجامعة السنغافورية الوطنية"

"تطوير القيادات الإدارية" تُوَقّع اتفاقية تعاون استراتيجي مع "الجامعة السنغافورية الوطنية"