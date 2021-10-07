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ارتفاع عدد ضحايا زلزال باكستان لـ20 قتيلًا و200 مصاب

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ارتفاع عدد ضحايا زلزال باكستان لـ20 قتيلًا و200 مصاب ارتفاع عدد ضحايا زلزال باكستان لـ20 قتيلًا و200 مصاب

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قال نصير ناصر المدير العام لهيئة إدارة الكوارث في باكستان اليوم الخميس إن 20 شخصا على الأقل لقوا حتفهم وأصيب أكثر من 200 بعدما ضرب زلزال جنوب البلاد.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن شدة الزلزال بلغت 5.7 درجة، وإنه وقع على عمق 20 كيلومترا وكان مركزه على بعد 102 كيلومتر إلى الشرق من كويتا.

وانهار أكثر من 100 منزل طيني كما لحقت أضرار بعدد كبير آخر من المباني، بما فيها مبان حكومية.

وقال سهيل أنور نائب المفوض بمدينة هارناي لرويترز إن مئات الأشخاص باتوا بلا مأوى.

وقال مسؤولو إنقاذ إن معظم القتلى من النساء والأطفال.

المصرى اليوم

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