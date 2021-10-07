حسام غريب: الاتحاد الدولي ليس ملزمًا بدعوة رؤساء الأندية

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أكد حسام غريب، نجم كرة اليد السابق بنادي الزمالك، أن الاتحاد الدولي للعبة ليس ملزما بدعوة رؤساء الأندية لحضور مراسم احتفال كأس العالم للأندية المقامة بالمملكة العربية السعودية.

وقال غريب في تصريحات تليفزيونية: «من البديهي حضور رؤساء جميع الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية، فهذا ليس من اختصاص الاتحاد الدولي».

وأضاف: «أرفض اتهام الاتحاد بالتعنت في عدم توجيه الدعوة إلى حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، بدليل عدم توجيه الدعوة أيضاً إلى رئيس نادي برشلونة، ورئيس نادي سيدني الأسترالي وغيرهم من مسئولي الأندية المشاركة بالمونديال».