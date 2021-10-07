الغندور يكشف انفراجة في تجديد التعاقد مع بن شوقي

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أكد الإعلامي خالد الغندور، نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك انفراجة في ملف تجديد المغربي أشرف بن شرقي، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عقده مع القلعة البيضاء.

وينتهي تعاقد أشرف بن شرقي، مع نادي الزمالك، في نهاية الموسم المقبل، ويرفض اللاعب حتى الأن تجديد عقده مع النادي الأبيض.

وقال خالد الغندور، في تصريحات تلفزيونية: «أشرف بن شرقي، حاليًا متواجد مع منتخب المغربي، وسينهي مبارياته مع المنتخب المغربي في تصفيات كأس العالم يوم 12 اكتوبر الجاري، ثم بعد ذلك يسافر إلى كينيا، لينضم لبعثة الزمالك، استعدادًا لخوض مباراة توسكر الكيني».

وأضاف: «عقب مباراة توسكر، ستكون هناك جلسة مع بن شرقي، لحسم تجديد عقده مع النادي الأبيض»، مؤكدًا :«هناك انفراجة في هذا الملف، حيث سيتم تجديد التعاقد مع اللاعب لمدة موسمين مع وضع شرط جزائي كبير، يتيح له الرحيل بعد نهاية الموسم الأول».

يذكر أن الزمالك سوف يلتقي مع توسكر الكيني 16 اكتوبر الجاري، في ذهاب دور ال32 من بطولة دوري أبطال افريقيا.