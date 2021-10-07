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علاء نبيل: كيروش مطالب بإعادة هيبة أفريقيًا.. ولدي تحفظات على اختياراته

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علاء نبيل: كيروش مطالب بإعادة هيبة المنتخب أفريقيًا.. ولدي تحفظات على اختياراته علاء نبيل: كيروش مطالب بإعادة هيبة أفريقيًا.. ولدي تحفظات على اختياراته

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قال علاء نبيل، مدرب منتخب الأسبق، إن البرتغالي كارلوس كيروش، يمتلك شخصية قوية وفكر جيد، إلا أن الجماهير تنتظر الأداء والنتائج الجيدة، رغم الانتقادات التي تعرض لها بشأن اختياراته لقائمة مباراتي ليبيا.

وأضاف نبيل، في تصريحات تليفزيونية، أن الجماهير فقدت متعة كرة القدم في الأداء منذ فترة الأرجنتيني هيكتور ، على الرغم من إيجابية النتائج، مشيرًا إلى أن كيروش مطالب بإعادة هيبة كرة الكرة المصرية على مستوى قارة إفريقيا.

وتابع أنه من الأخطاء الجسيمة التي تم ارتكابها في حق منتخب مصر، هو استدعاء مصطفى محمد مرة أخرى لقائمة دون عقوبة يتعرض لها بعد الواقعة التي ارتكبها في مباراة الجابون، مشددًا على أن اتحاد الكرة يتحمل المسؤولية كاملة بشأن استدعاء المهاجم.

واستطرد مدرب منتخب مصر الأسبق، أنه مندهش من استدعاء بعض اللاعبين المحترفين ثم استبعادهم بعد 3 أيام، وهو غير منطقي خاصة وأنه أحرجهم أمام أنديتهم، مستنكرًا استدعاء عمر مرموش، على الرغم أنه لم يسبق له تمثيل المنتخب الأول من قبل، فضلًا عن أنه لم يتم استدعائه ضمن قائمة المنتخب الأولمبي بطوكيو.

واختتم تصريحاته «كوكا لاعب غير مقنع، وأرقامه تؤكد عدم أحقيته في التواجد ضمن قائمة منتخب مصر، ولا أفهم السر وراء رفض أحمد فتحي التنازل عن شارة القيادة في حين وافق في عهد كيروش».

المصرى اليوم

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