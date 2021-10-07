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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والصرف في البدرشين (صور)

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نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والصرف في البدرشين (صور) نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات الرصف والصرف في البدرشين (صور)

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تفقد ابراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، أعمال المرحلة الأولي لتطوير ورصف طريق ميت رهينة بطول ١.٥ كم بداية من طريق المريوطية حتي متحف ميت رهينة، وطريق سقارة السياحي بنطاق مركز ومدينة البدرشين ولايجاد السيولة المرورية بنطاق المدينة.

ووجه نائب المحافظ على دفع أعمال الرصف والتطوير وسرعه الأنتهاء من الأعمال في أقرب وقت ممكن، مشددا على أهمية أنجاز أعمال الرصف وفقا لمعايير الجودة ومراعاة المواصفات والأشتراطات الفنية في عمليات الرصف.

وأختتم نائب المحافظ جولتة الميدانية بالبدرشين بتفقد مشروع محطة الرفع الفرعية للصرف الصحي بقرية سقارة، وتابع نائب المحافظ أعمال تنفيذ مرحلة صب حوائط البيارة داخل المحطة.

ووجه نائب المحافظ بالألتزام بالمواعيد المتفق عليها وسرعة الأنتهاء من الأعمال الجاري تنفيذها.

المصرى اليوم

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