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«الشرقية للدخان» يعلن صفقاته الصيفية

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«الشرقية للدخان» يعلن صفقاته الصيفية «الشرقية للدخان» يعلن صفقاته الصيفية

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كشف باسم عادل، المشرف العام على فريق الكرة بنادي الشرقية للدخان، عن الصفقات التي تم تدعيم بها الفريق الأول لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال باسم عادل، في تصريحات تلفزيونية :«نجحنا في الميركاتو الصيفي بالتعاقد مع عدد من اللاعبين أصحاب الخبرات، بالاضافة إلى عدد من اللاعبين الشباب من أجل الاستفادة منهم في المستقبل».

وأضاف: «نجح في التعاقد مع عرفة السيد، مهاجم سموحة وصلاح عاشور وعاصم سعيد وأسامة العزب وأحمد متعب، لاعبي المقاصة والحارس عمرو حسام حارس انبي وأحمد بوسكا، حارس الانتاج الحربي ومحمد عصام، لاعب البنك الأهلي»

وأضاف: «كما تعاقدنا مع التونسي فراس بن عطية مهاجم النجم الساحلي ومحمد بن على الطرابلسي، لاعب الصفاقسي»، مضيفًا: «تعاقدنا مع مجموعة من اللاعبين الشباب على رأسهم خالد مصطفى مدافع السابق والظهير الأيسر أحمد داهش، ومحمد مودي لاعبا نادي النصر القاهري».

وتابع: «ابقينا إلى 11 لاعبًا من الموسم الماضي»، مضيفًا:«طموحنا هو البقاء في الدوري الممتاز».

المصرى اليوم

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