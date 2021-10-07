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«كله لوجه الله».. «محلل شرعي»: «تزوجت 33 مرة لحماية البيوت من الخراب» ()

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«كله لوجه الله».. «محلل شرعي»: «تزوجت 33 مرة لحماية البيوت من الخراب» (فيديو) «كله لوجه الله».. «محلل شرعي»: «تزوجت 33 مرة لحماية البيوت من الخراب» ()

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قال محمد الملاح، «محلل شرعي»، إنه تزوج 33 مرة كمحلل شرعي «من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد أن طلقن 3 مرات كعمل خيري لوجه الله بدون أي مقابل».

وأوضح «الملاح» لبرنامج «يحدث في » على «MBC مصر»، الأربعاء، أنه تزوج 33 مرة، قائلًا: «الموضوع بدأ حين اقترحت إحدى زميلاتي في العمل أن أتزوج صديقتها التي طلقت ثلاثة مرات حتى تعود لزوجها كعمل إنسانى ابتغي به وجه الله».

وتابع: «تزوجتها بالفعل وكان زواج كامل الأركان، بعدها انفصلنا وعادت هي إلى زوجها وانتهى الأمر»، مضيفا: «بعدها بفترة تكرر الأمر مجددا وتزوجت بناء على اقتراح أصدقائي أيضا».

وأكمل «الملاح»: «أقوم بهذا الأمر لوجه الله كعمل تطوعي بدون أي مقابل لله فقط، ولا أتقاضى أموالاً من أجل حماية البيوت من الخراب وانفصال الأزواج ولدي صفحة على فيس بوك تروج لهذا الأمر».

وختم قائلًا: «إذا قالت لي دار الإفتاء أن هذا العمل غلط هبطل، والواقع أسوأ من الخيال».

قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن الأصل في الزواج السكن والمودة والرحمة، وليس مسألة التحليل، وأن نكاح المحلل باطل شرعًا وموضوعًا.

وأضاف الدكتور أحمد كريمة، في تصريحات تليفزيونية سابقة، أن الزوج الثاني إذا كان لا يعلم بأنه محلل فليس عليه إثم، لكن تبقى الإشكالية فيمن يعلم، وأن «الله لعن الحال والمحلل له».

المصرى اليوم

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