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الجيزة: حملة لرفع الإشغالات وكلبشة السيارات المخالفة في العجوزة (صور)

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الجيزة: حملة لرفع الإشغالات وكلبشة السيارات المخالفة في العجوزة (صور) الجيزة: حملة لرفع الإشغالات وكلبشة السيارات المخالفة في العجوزة (صور)

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قام حى العجوزة بحملة اشغالات ليلية لمتابعة قرارات الغلق وشملت الحملة شارع شهاب، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين، وكلبشة سيارات تتسبب في تعطيل الحركة المرورية لمعارض سيارات بشارع السودان وشارع الرشيد.

وتم القيام بحملات نظافة من خلال كنس وتجريد ورفع مخلفات اتربة وقمامة للشوارع الجانبية بنطاق حى العجوزة منها شارع احمد عفيفى وشارع النيل الابيض عرابى شارع ابراهيم عثمان وشارع الخليل.

كما تمت أعمال صيانة دورية لكشافات اعمدة الانارة شملت مجمع مدارس العجوزة القديمة ومساكن جمعية المستقبل.

وتم غلق أبواب الأعمدة بشريط لاصق لتأمين المواطنين كما تم مد وتأسيس مواسير انارة بلاستيك بشارع البصرة ضمن الخطة الاستثمارية للعام الحالى ايضا تم غلق ابواب اعمدة الانارة بأفيز حديد بسريع محور ٢٦ يوليو امام نادى الترسانة.

المصرى اليوم

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