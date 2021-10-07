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سمير كمونة: صفقات الأهلي قوية.. وأتمنى رؤية لاعب أفريقي سوبر في الفريق

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سمير كمونة: صفقات الأهلي قوية.. وأتمنى رؤية لاعب أفريقي سوبر في الفريق سمير كمونة: صفقات الأهلي قوية.. وأتمنى رؤية لاعب أفريقي سوبر في الفريق

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يرى سمير كمونة، نجم الوطني والأهلي السابق، أن الصفقات التي تعاقد معها النادي الأهلي لتدعيم الفريق الأول لكرة القدم، خلال الميركاتو الصيفي، ستكون اضافة للفريق في الموسم المقبل.

وقال سمير كمونة، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي تعاقد مع صفقات قوية، في الميركاتو الصيفي»د مشيرا إلى أنه يتمنى نجاحهم خاصة في ظل فشل معظم الصفقات الافريقية في السنوات الماضية.

وأضاف أن الأهلي يمتلك قوام فريق مميز، خاصة بعد عودة اللاعبين المعارين قبل بداية الموسم الجديد.

وتابع: «أتمنى رؤية لاعب افريقي سوبر داخل النادي الأهلي خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد فشل الافارقة مع الفريق في السنوات الماضية».

يذكر أن الأهلي دعم صفوفه خلال الميركاتو الصيفي الجاري، بالتعاقد مع كل من كريم فؤاد وحسام حسن والموزمبيقي لويس ميكيسوني والجنوب افريقي بيرسي تاو.

المصرى اليوم

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