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عاجل | نزاهة والمحاسبة تراقبان مشاريع التخصيص

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عاجل | نزاهة والمحاسبة تراقبان مشاريع التخصيص عاجل | نزاهة والمحاسبة تراقبان مشاريع التخصيص
علمت «الوطن» بصدور أمر من جهات عليا، بتكليف هيئة الرقابة ومكافحة الفساد والديوان العام للمحاسبة - كل فيما يخصه- بالرقابة على تنفيذ مشاريع التخصيص في جميع مراحلهـا، والإشراف والمتابعة المستمرة والمباشرة لذلك، والتواصل مع المركز الوطني للتخصيص إذا تطلب الأمـر ذلـك. وتضمن الأمر توجيه كافة الوزارات والمصالح الحكومية، في تعميم بهذا الخصوص، وشمل نحو 10 قطاعات، فضلا عن الوزارات والهيئات، والمؤسسات التابعة لها.

القطاعات المستهدفة

الداخلية ويشمل وزارة الداخلية.

المالية ويشمل وزارة المالية.

الرياضة ويشمل وزارة الرياضة.

الإعلام ويشمل كلا من:

وزارة الإعلام.

هيئة الإذاعة والتليفزيون.

الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع.

وكالة الأنباء .

الاتصالات وتقنية المعلومات، ويشمل كلا من:

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

البريد السعودي.

برنامج يسِّر.

الطاقة، ويشمل:

وزارة الطاقة.

مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة.

النقل العام ويشمل:

المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

المؤسسة العامة للخطوط الحديدية.

وزارة النقل.

الهيئة العامة للطيران المدني.

هيئة النقل العام.

الهيئة العامة للموانئ.

الإسكان.

العمل والتنمية الاجتماعية.

الشؤون البلدية والقروية والأمانات.

البيئة والمياه والزراعة، ويشمل:

وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة.

شركة المياه الوطنية.

الصناعة والثروة المعدنية، ويشمل كلًا من:

وزارة الصناعة.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع.

مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة.

الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية.

البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية

التعليم، ويشمل كلا من:

وزارة التعليم.

الجامعات الحكومية.

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.


الوطن السعودية

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