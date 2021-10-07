أخبار عاجلة

رئيس حى شرق شبرا الخيمة: زراعة 40 شجرة بمحور الفريق العصار -
المعمل المركزى لمياه الشرب بسوهاج يحصل على الأيزو 17025 -
ضبط أدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية في حملات رقابية علي الصيدليات بالشرقية -
تعيينات جديدة بكلية الصيدلة جامعة عين شمس -
«المحامين» تدعو لإجتماع لجنة «المركزي للمحاسبات» 18 أكتوبر -
محافظ بني سويف يتابع سير العمل في قوافل الصحة الإنجابية بقرى «حياة كريمة» -
كوريا الجنوبية تشكل لجنة لوضع استراتيجية للتعايش مع كورونا على الأمد الطويل -
مشاورات بين روسيا والاتحاد الأوروبي للاعتراف المتبادل بشهادات التطعيم ضد فيروس كورونا -
لقطات من مسرح البلازا مقر افتتاح مهرجان الجونة بعد السيطرة على حريق بالقرب منه (صور) -
الأمم المتحدة: جائحة كورونا دفعت أكثر من 100 مليون إلى الفقر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. حركة الملاحة بمطار أبها تعود لطبيعتها.. وإجراءات السفر تتم بطريقة سلسة

Print
شاهد.. حركة الملاحة بمطار أبها تعود لطبيعتها.. وإجراءات السفر تتم بطريقة سلسة شاهد.. حركة الملاحة بمطار أبها تعود لطبيعتها.. وإجراءات السفر تتم بطريقة سلسة

شاهد.. حركة الملاحة بمطار أبها تعود لطبيعتها.. وإجراءات السفر تتم بطريقة سلسة

قال مراسل قناة إن الحركة في مطار أبها تسير بشكل طبيعي، والإصابات طفيفة، وليست مقلقة، وإن إجراءات السفر تستمر بطريقة سلسة، والكثير من أهالي منطقة عسير لم يعلموا بالهجوم، والتوقُّف لحركة الملاحة كان مؤقتًا، واستمر دقائق معدودة قبل أن تعود الملاحة على مستوى الهبوط والإقلاع بدون أي تأخير.

وتفصيلاً، أوضح المراسل أن الإصابات التي حدثت لـ 4 من العاملين في المطار كانت طفيفة جدًّا، وتم معالجتها بشكل عاجل، وذلك بعد اعتراض مسيَّرة مفخخة، استهدفت المطار الأربعاء. مشيرًا إلى أن الإصابات المادية تمثلت في تهشُّم بسيط ببعض الزجاج في المطار. والحركة الجوية مستمرة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي

بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي

بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي

بالفيديو.. مراسل "الإخبارية": توقعات بأن حربًا إلكترونية وراء العطل العالمي

"نصيحة ثمينة من الملك سلمان للشباب".. فيديو تسترجعه "الإخبارية"

"نصيحة ثمينة من الملك سلمان للشباب".. فيديو تسترجعه "الإخبارية"

"نصيحة ثمينة من الملك سلمان للشباب".. فيديو تسترجعه "الإخبارية"

"نصيحة ثمينة من الملك سلمان للشباب".. فيديو تسترجعه "الإخبارية"