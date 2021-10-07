سمير كمونة: صلاح أفضل من ميسي ورونالدو.. ويستحق الفوز بالكرة الذهبية

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أكد سمير كمونة، مدافع الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن أي نادٍ في العالم يريد ضم محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وقال سمير كمونة، في تصريحات تلفزيونية: «أي نادٍ في العالم يرغب في التعاقد مع محمد صلاح، بعد المستوى المميز الذي يقدمه مع ليفربول هذا الموسم»، مؤكدًا أن مستوى الفرعون المصري يؤهله لإرتداء قميص أكبر الأندية في العالم.

وأضاف نجم الأهلي السابق: «تسلسل الأندية التي لعب لها محمد صلاح، ساعده كثيرًا، وهو عمل على نفسه بشكل مميز خلال مسيرته في أوروبا».

وتابع: «محمد صلاح حاليا أفضل من كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، ويستحق الحصول على الكرة الذهبية».