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محافظ الفيوم يوجه السكرتير العام بتفقد موقع انسداد خط علاج ظاهرة الرشح بقرية فيديمين

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محافظ الفيوم يوجه السكرتير العام بتفقد موقع انسداد خط علاج ظاهرة الرشح بقرية فيديمين محافظ الفيوم يوجه السكرتير العام بتفقد موقع انسداد خط علاج ظاهرة الرشح بقرية فيديمين

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وجه الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الجهات التنفيذية بحل مشكلة انسداد خط علاج ظاهرة الرشح باحدى شوارع قرية فيديمين التابعة لمركز ومدينة سنورس.

أوضح الدكتور محمد التوني معاون محافظ الفيوم والمتحدث الرسمي للمحافظة، أن المحافظ وجه على الفور الدكتور محمد أبوغنيمة سكرتير عام المحافظة، والمهندس أيمن نضر وكيل وزارة الموارد المائية والري، والمهندس محمود هاشم رئيس مدينة سنورس بتفقد موقع الانسداد على الطبيعة، للوقوف على أسباب المشكلة، وحلها فورا.

وأضاف أنه تم الدفع بسيارات نافوري لتسليك الانسداد، وكذا استدعاء إحدى المقاولين لتنفيذ بعض الأعمال والتي تتضمن انشاء جوانب للخط للحفاظ على البيوت المجاورة وحل المشكلة بشكل عاجل حرصًا على سلامة أهالينا.

المصرى اليوم

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