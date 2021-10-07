قبل مواجهتي ليبيا.. 5 أهداف لمحمد صلاح في شباك المنتخبات العربية

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تترقب جماهير الكرة المصرية مواجهة منتخبها القومي الأول لكرة القدم أمام نظيره الليبي الجمعة المقبل، بمنافسات الجولة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2022.

وتُعول جماهير منتخب مصر أحلامًا كبيرةً على نجم ليفربول الانجليزي محمد صلاح في قيادة أحفاد الفراعنة لتحقيق الانتصار رفقة باقي زملائه.

محمد صلاح سبق له التوهج وزيارة شباك المنتخبات العربية خلال مسيرته الدولية بقميص أحفاد الفراعنة، قبل مواجهتي ليبيا.

باكورة أهداف محمد صلاح في الشباك العربية كانت في مرمى المنتخب التونسي بملعب الأخير بتصفيات أمم أفريقيا 2015 ومواجهة خسرها الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

عاد محمد صلاح ليسجل واحدة من أغلى أهدافه على المستوى الدولي وذلك في مونديال روسيا 2018 بشباك المنتخب السعودي، محرزًا ثاني أهدافه في كأس العالم.

المنتخب التونسي يتجرع مرارة أهداف محمد صلاح مرة أخرى هذه المرة بملعب برج العرب بالاسكندرية وبهدف قاتل مع الثواني الأخيرة حسم به صلاح الفوز للفراعنة بنتيجة 3/2 بتصفيات أمم أفريقيا 2019.

ويزور محمد صلاح شباك منتخب جزر القمر بهدفين في رباعية الفراعنة بملعب القاهرة بختام تصفيات أمم أفريقيا 2021.