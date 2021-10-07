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وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة نارية إلى منتقدي أداء نادي الزمالك أمام برشلونة في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات تلفزيونية: «هناك بعض التجاوزات من الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي عقب خسارة الزمالك من برشلونة في مونديال اليد، ومن قبلها كان هناك تجاوزات بعد خسارة الأهلي من بايرن ميونخ بهدفين».

وأضاف: «الزمالك لم يخسر بنتيجة كبيرة أمام برشلونة، حيث خسر بفارق 4 أهداف فقط، وهذه ليست نتيجة كبيرة في ظل الفارق الكبير بينهما، فهو يقابل بطل أوروبا».

وتابع: «الزمالك قدم أداء مشرف أمام برشلونة، وأثبت أنه فريق قوي ويستطيع المنافسة على أي بطولة»، مضيفًا:«الزمالك بنسبة كبيرة سيحسم المركز الخامس لصالحه».