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رئيس البنك الأهلي: لم نطلب التعاقد مع النقاز وشبانة

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رئيس البنك الأهلي: لم نطلب التعاقد مع النقاز وشبانة رئيس البنك الأهلي: لم نطلب التعاقد مع النقاز وشبانة

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كشف اللواء أشرف نصار، رئيس نادي البنك الأهلي، عن موقف ناديه من التعاقد مع الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز والمدافع محمود شبانة، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي .

وقال أشرف نصار، في تصريحات تلفزيونية: «لم نطلب من نادي الزمالك التعاقد مع حمدي النقاز ومحمود شبانة، في الميركاتو الصيفي الجاري«، مؤكدًا :«كل ما تردد عن توصلنا لاتفاق مع الزمالك لضم الثنائي غير صحيح».

وأضاف: «نمتلك لاعبان في مركز الظهير الأيمن على أعلى مستوى، لذلك لا نفكر في ضم النقاز»، مضيفًا:«انهينا 95% من التعاقدات الصيفية»

وأشار: «نجحنا في الميركاتو الصيفي في التعاقد مع كل من اسحاقوا يعقوبوا وأحمد سعيد ومحمد هلال، لاعبي وادي دجلة بالاضافة إلى شراء الثلاثي كريم بامبو وأحمد ياسين ومحمد فتحي، بالاضافة إلى الحصول على خدمات اسامة فيصل، مهاجم الزمالك على سبيل الإعارة».

المصرى اليوم

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