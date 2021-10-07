منتخب ليبيا: لن نركز مع صلاح فقط.. والنجيل الصناعي بملعب بنغازي الأفضل في العالم

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كشف عبدالفتاح قنبيح مدير الكرة بمنتخب ليبيا أن جميع اللاعبين جاهزون للمشاركة أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من تصفيات كأس العالم القادم 2022.

وقال عبدالفتاح قنبيح، في تصريحات تلفزيونية: «جميع اللاعبين جاهزون لمباراة مصر»، مؤكدًا أن التركيز فقط في مواجهة الفريق المصرى وليس التركيز مع محمد صلاح قائد الفريق ونجم فريق ليفربول الإنجليزى.

وأوضح أن الملعب الذي يستضيف مباراة العودة بين مصر وليبيا من النجيل الصناعي والأفضل في العالم حاليا، مشيرًا إلى أن البعثة ستعود عقب انتهاء مباراة الجمعة عبر طائرة خاصة وذلك لتخفيف الحمل للاعبين.

يذكر أن منتخب مصر سوف يلتقي مع منتخب ليبيا، يومي الجمعة والاثنين القادمين، في إطار تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم قطر 2022.