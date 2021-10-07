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المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن استلام أكثر من 100 عمل فني من 40 شركة إنتاج

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المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن استلام أكثر من 100 عمل فني من 40 شركة إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن استلام أكثر من 100 عمل فني من 40 شركة إنتاج

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أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها تلقت أكثر من 100 عمل متنوع من حوالى 40 شركة إنتاج في الفترة الأخيرة.

وأوضحت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بيان صحفى مساء اليوم، أنه في إطار منهجية التطوير التي تتبناها الشركة وفى ضوء اهتمامها بجودة المحتوى الفنى والتعاون مع الشركات بسوق الإنتاج الفنى بمصر، فقد استلمت الشركة منذ تدشين البريد الإليكترونى المخصص لاستقبال الأعمال الفنية، أكثر من 100 عمل فنى من ما يصل لنحو 40 شركة إنتاج فنى.

وأضافت أن هذا يأتى كجزء من الإطار المؤسسى لإدارة المحتوى الفنى، حيث تشرف لجنة المحتوى الفنى بالشركة على الإطلاع على الأعمال الفنية المقدمة وتقييمها، وذلك تمهيدا للتعاون المشترك بين الشركة المتحدة وشركات الإنتاج في الأعمال الفنية المختارة.

ويأتى هذا النظام المؤسسى كخطوة هامة في إطار استراتيجية الشركة المتحدة للارتقاء بجودة المحتوى الفنى المقدم على شاشاتها والتعاون المثمر مع شركات الإنتاج، بما ينعكس بدوره إيجابيا على صناعة الإعلام والترفيه في .

المصرى اليوم

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