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خالد فتحي: قدم مباراة كبيرة أمام برشلونة.. وغياب التركيز سبب الخسارة

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خالد فتحي: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام برشلونة.. وغياب التركيز سبب الخسارة خالد فتحي: قدم مباراة كبيرة أمام برشلونة.. وغياب التركيز سبب الخسارة

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قال خالد فتحي، المشرف على فريق لكرة اليد، إن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام برشلونة بطل أوروبا، إلا أن الأبيض فقد تركيزه حتى نهاية اللقاء، ليخسر المباراة.

وأضاف فتحي، في تصريحات تليفزيونية، أن نظام البطولة كان من الممكن أن يمنح الزمالك فرصة أفضل من ذلك، إلا أن وقوعه أمام بطل أوروبا كان أمرًا صعبًا.

وتابع أن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، لم يحضر مباراة الزمالك وبرشلونة، مضيفًا «كنا نأمل حضوره المباراة باعتبار أن الأبيض ممثلًا للكرة المصرية، ومن الشرف حضوره لكن لا نعلم السبب وراء تغيبه».

واستكمل المشرف على فريق الزمالك لكرة اليد، أن الزمالك سيلعب مع 5 أندية أخرى ضمن مجموعة من مجموعتين، حيث سيخوض مباراتين الأولى أمام جامعة سيدني الأسترالي ثم الوحدة السعودي، وترتيبه من الخامس إلى الثامن سيكون بناءً على النقط والأهداف في المباراتين.

المصرى اليوم

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