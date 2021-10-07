من باريس.. «العناني» يعلن عن احتفالية كبري للترويج للأقصر

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أعلن د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، على هامش مشاركتة في المعرض الدولي للسياحة، عن تنظيم احتفالية كبري بالأقصر للترويج لها.

وقال الوزير، أنه من المقرر إقامتها خلال الأشهر القليلة القادمة بمحافظة الأقصر للترويج لها وإبراز مقوماتها السياحية والأثرية بالصورة التي تليق بمكانة مصر الحضارية والسياحية أمام العالم.

جدير بالذكر أن معرض IFTM TOP Resa يُقام سنوياً في العاصمة الفرنسية باريس منذ عام 1978، وتشارك به سنوياً الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي سنوياً، كما يشارك به مجموعة من الوزراء وكبار المسئولين عن القطاع السياحي من مختلف دول العالم باعتباره واحد من أهم الفعاليات الدولية بمجال صناعة السياحة.

ويستهدف المعرض المتخصصين في مجال السياحة من منظمي رحلات وفنادق وشركات طيران، حيث يقبل على المعرض سنوياً أكثر من 34 ألف زائر مهني يلتقون مع أكثر من 700 عارض يمثلون قطاعات السياحة والفنادق والقطاعات المرتبطة بها حول العالم وأقيم على مساحة 33 ألف متر مربع.