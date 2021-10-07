★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال أدهم الشرقاوي، عضو اللجنة الإعلامية لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد، إن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، حضر مباراة الزمالك ضد برشلونة، اليوم الأربعاء، بينما غاب محمود الخطيب رئيس الأهلي، وحسن حمدي، رئيس الأهلي الأسبق.

وأضاف الشرقاوي، في تصريحات تليفزيونية، أن جمهور الزمالك مفاجأة البطولة حتى الآن، بعد تقديمه ملحمة كبيرة منذ افتتاح البطولة، فضلًا عن حضوره مباراة النور ثم الوحدة السعودي وأخيرًا الزمالك، ليقدم صورة عظيمة دفعت بعض منظمي البطولة لمؤازرة الزمالك من أجل الجماهير.

وتابع أن الزمالك جاء بقائمة أكثر من 30 فردًا، إلا أن اللجنة المنظمة للبطولة تتحمل تكاليف تواجد 21 فردًا فقط، بينما الأبيض يتحمل تكاليف الأعداد الزائدة، موضحًا أن حضور الخطيب وحمدي، حل افتتاح مونديال اليد، بدعوات من حسن مصطفى، ثم يؤديان مناسك العمرة.