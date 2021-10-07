«العناني» يعلن الأنماط السياحة المصرية على هامش معرض باريس

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أعلن د. خالد العناني وزير السياحة والأثار، عن الأنماط السياحية الجديدة على هامش المعرض السياحي الدولي بباريس، كما أوضح أن مصر تعمل على المزج ما بين المنتجات السياحية المختلفة من خلال خلق منتج سياحي جديد متكامل يجعل السائح يستمتع بتجربة سياحية فريدة ومميزة تعطيه فرصة للاستمتاع بالأنماط السياحية المختلفة خلال زيارته لمصر ومنها دمج منتج السياحة الثقافية بمنتج السياحة الشاطئية والترفيهية.

وأوضح أن ذلك يتم من خلال ربط مدن وادي النيل بالمدن السياحية الساحلية في منتج جديد عن طريق استحداث خطوط طيران داخلي تربط بين الأقصر وشرم الشيخ والغردقة وأسوان وأبوسمبل، مشيراً إلى أن هذا المنتج سيكون عنصر جذب لكثير من السائحين ومن بينهم السائحين الفرنسيين الذين يهتمون بالاستماع بالشواطئ وممارسة الأنشطة البحرية بجانب شغفهم بمنتج السياحة الثقافية، خاصة وأن الشواطئ المصرية يمكن الاستمتاع بها صيفاً وشتاءاً .

ومن جانبهم، أعرب منظمو الرحلات عن سعادتهم بهذا المنتج الجديد والذي سيساهم في تشجيع ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من فرنسا ولا سيما أن السائح الفرنسي لديه اهتمام وشغف كبير بالسياحة الثقافية.