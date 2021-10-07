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رضا عبدالعال: أكرم توفيق أفضل خط وسط في ..والدفاع نقطة ضعف

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رضا عبدالعال: أكرم توفيق أفضل خط وسط في مصر..والدفاع نقطة ضعف المنتخب رضا عبدالعال: أكرم توفيق أفضل خط وسط في ..والدفاع نقطة ضعف

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يرى رضا عبدالعال نجم ناديي الاهلى والزمالك الأسبق، أن أكرم توفيق لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من الأفضل مشاركته في مركز خط الوسط، سواء مع الأهلي ومنتخب .

وقال رضا عبدالعال، في تصريحات تلفزيونية: «يجب الدفع باللاعب أكرم توفيق، في وسط الملعب، فهو أفضل لاعب في مصر في هذا المركز، ولكنه مظلوم بسبب المشاركة في الظهير الأيمن».

وأوضح: «الأفضل في الشجوم بتشكيل منتخب مصر الثلاثى محمد صلاح ورمضان صبحى وعبدالله السعيد».

وأشار رضا عبدالعال أن خط الدفاع هو الأضعف في تشكيل منتخب مصر خلال المرحلة الماضية واتفق على ضم احمد فتحى للمعسكر بسبب خبرته الكبيرة .
يذكر أن منتخب مصر سوف يلتقي مع منتخب ليبيا، يومي الجمعة والأحد القادمين، في إطار تصفيات افريقيا المؤهلة إلى نهائيات قطر 2022.

المصرى اليوم

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